Côte d’Ivoire : la Fondation MTN CI offre une salle multimédia spécialisée aux pensionnaires de l’Institut des Aveugles de Yopougon

Ce sont vingt-et-un (21) ordinateurs de bureaux neufs, une (1) imprimante braille et une (1) connexion internet gratuite dans une salle multimédia entièrement rénovée et aménagée par la Fondation MTN Côte d’Ivoire qu’ont reçu les pensionnaires de l’Institut National de la Promotion des Aveugles (INIPA) lors d’une cérémonie organisée en présence de M. ABINAN Kouakou, Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et de M. Sanogo MAMADOU, Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste au sein dudit établissement. Le coût global de cet investissement réalisé par la Fondation MTN Côte d’ivoire s’élève à 40 000.000 F CFA.

Dans le cadre de sa mission de promotion et de vulgarisation des services et outils de l’économie numérique, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste a initié un programme d’équipement de centres multimédia spécialisés au profit des personnes en situation de handicap.

Afin de matérialiser le partenariat entre le secteur public-privé et confirmer l’engagement de sa responsabilité sociétale, MTN Côte d’Ivoire, à travers sa Fondation a répondu favorablement à la sollicitation du Ministère de l’Economie Numérique et de la Poste et contribue ainsi au développement et au bien-être des communautés à travers la formation et l’accès de tous aux technologies de l’information et de la communication.

Prenant la parole lors de la cérémonie officielle de remise, Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire a déclaré que : « A MTN, nous pensons que tout le monde mérite les bienfaits d’un monde moderne et connecté. » Il a ajouté : « ce don confirme l’engagement de MTN Côte d’Ivoire, à rendre les TIC accessibles aux personnes vulnérables et contribue à l’effectivité de l’éducation inclusive visant à offrir une opportunité inouïe aux élèves de l’INIPA de s’ouvrir au monde audacieux du digital et de rivaliser valablement avec leurs camarades des autres écoles. »

Depuis 12 ans, la Fondation MTN Côte d’Ivoire a investi plus de 2 milliards de F CFA dans l’aménagement et la mise à disposition de salles multimédia dans le cadre de son programme « Génération Numérique » au bénéfice des communautés éducatives.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'éducation, la santé et de l’entreprenariat. Enfin, elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.