Lycamobile dépose officiellement ses bagages en Ouganda

(Agence Ecofin) - L’opérateur de réseau mobile virtuel Lycamobile a officiellement annoncé le démarrage de ses activités en Ouganda. Au cours d’une conférence de presse tenue le 16 janvier 2019, la compagnie anglaise a dévoilé qu’elle se donne pour ambition de contribuer à l’accès des populations à une meilleure qualité des services voix et data aux meilleurs tarifs.

Pour la fourniture de ses services data, Lycamobile devrait signer un contrat avec la société Tangerine, l’un des premiers fournisseurs d’accès à Internet à avoir lancé la LTE dans le pays, pour s’appuyer sur ses équipements télécoms.

Jeya Seelan, le directeur général de Lycamobile, a déclaré : « nous voulons avoir un Internet 4G inégalé et nous espérons déployer nos services dans tout le pays au cours des six prochains mois ».

« Nous espérons créer plus de 600 emplois, directement et indirectement, mais également étendre le marché des télécommunications. Nous allons employer la main-d'œuvre locale dans le but de créer des emplois, ce qui est l'un des moyens de créer un impact sur les citoyens ougandais », a-t-il ajouté.

Pour Gavin De Costa, le chef de la politique économique et commerciale auprès de la Haute commission de Grande-Bretagne pour l'Ouganda et le Rwanda, le lancement par Lycamobile de ses activités dans le pays viendra renforcer davantage les liens entre le Royaume-Uni et l'Ouganda.

