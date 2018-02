Sénégal : Tigo à la 3e édition du Salon International des Professionnels de l’Economie Numérique

(TIGO SENEGAL) - Le Salon International des professionnels de l’Économie Numérique SIPEN a démarré ce mardi 13 Février 2018 au King Fadh Palace de Dakar. Pendant deux jours, les experts du secteur échangeront sur les challenges et enjeux du secteur.

Tigo, entreprise résolument tournée vers le numérique y prend une part active en animant des ateliers thématiques, et en présentant ses solutions et services innovants aux visiteurs.

Le thème de cette édition : « la transformation Digitale, Socle de l’Émergence des Économies Africaines » est en phase avec la vision de Tigo qui a en juillet dernier inauguré son datacenter, le premier de la zone UEMOA francophone à être certifié Tier 3 Design. Ce datacenter de dernière génération représente l’une des contributions de Tigo au développement numérique du Sénégal. Il soutiendra les entreprises de toutes les industries et toutes les tailles du Sénégal et de la sous-région, en fournissant une installation sécurisée qui répond à leurs besoins de stockage de données.

Hichem Andaloussi, Directeur de Tigo Business, Joyce Sagoe, Directrice Marketing, Mitwa N’gambi, Directrice Générale, Pape N. Ka, Directeur des relations institutionnelles

Par ailleurs, Tigo entend jouer un rôle majeur dans la transmission de données haut débit grâce à son réseau de fibre optique de 1300 Km disponible sur l’étendue du territoire sénégalais.

« Tigo Business est aujourd’hui un acteur incontournable de l’environnement professionnel. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale avec des solutions innovantes qui restent accessibles. Notre objectif est de mettre notre expertise au service de leur croissance et leur rentabilité » déclare M. Hichem Andaloussi, Directeur de Tigo Business.

Tigo, opérateur digital lifestyle, poursuit sa quête de démocratisation de l’internet en proposant des services internet à des tarifs accessibles. « Nous avons au trimestre 2017 procéder à une augmentation des volumes de données sur l’ensemble de nos forfaits internet, afin d’en offrir toujours plus à nos clients. Cette augmentation est de plus 50% pour certains forfaits. Nous sommes heureux de voir que nos initiatives créent une certaine émulation sur le marché pour le plus grand bien des clients » Mme Joyce Sagoe, Directrice Marketing Tigo.

A travers le SIPEN, Tigo confirme ses ambitions en cette nouvelle année de renforcer son ancrage dans le développement du numérique au Sénégal.

A propos de Tigo

Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine. Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel, et Tigo cash pour les services financiers mobile. Plus d’informations sur www.tigo.sn