Afrique du Sud: Telkom va mettre un terme à ses services 2G

(Agence Ecofin) - L’opérateur Telkom a annoncé sa décision de mettre fin à ses services 2G. Elle va en effet éteindre le réseau télécoms y afférent en Afrique du Sud.

Dans un entretien accordé au site d’informations Tech Central, Beauty Apleni, responsable de la technologie et de l'information pour le segment de la consommation et des petites entreprises chez Telkom, a déclaré que le réseau 2G sera désactivé « probablement dans 12 mois ». Une fois la désactivation effectuée, le spectre de fréquence associé au réseau sera redéployé pour le haut débit mobile.

La décision de Telkom résulte du fait que l’entreprise n’enregistre plus de nouveaux clients sur ce segment de marché. De plus, les canaux de vente au détail de Telkom ne commercialisent plus de téléphones polyvalents offrant à la fois la 2G et les autres technologies depuis longtemps.

Sur les 9,7 millions d’abonnés mobiles de la compagnie, seuls près de 200 000 utilisent encore la 2G. Pour l’opérateur télécoms qui est désormais orienté vers le haut débit, notamment la 4G, il est devenu judicieux de se débarrasser de la 2G d’autant plus que ses clients pourront migrer automatiquement sur le réseau de Vodacom avec lequel, il entretient un accord d’itinérance nationale.

Pour avancer sereinement dans la 4G et la 5G qui pointe à l’horizon, Beauty Apleni souligne que Telkom ne veut plus traîner la 2G -technologie obsolète- pendant longtemps car ses utilisateurs génèrent le revenu moyen par utilisateur le plus bas de la société.