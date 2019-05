Nigeria: La NCC procède à un nouvel audit des bases d’abonnés des opérateurs télécoms

(Agence Ecofin) - La Commission des Communications du Nigeria (NCC) est une nouvelle fois partie en guerre contre les abonnés télécoms non identifiés ou mal identifiés. Le régulateur télécoms a engagé cet effet, une seconde phase d’audit des bases d’abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, depuis le 9 mai 2019. L’objectif est toujours de s’assurer de l’intégrité des bases de données de MTN, Globacom, Airtel et 9mobile et du respect par ces derniers, du processus d’identification.

Selon le vice-président exécutif de la NCC, Umar Garba Danbatta (photo), l'audit est une étape naturelle pour garantir non seulement que les données déjà soumises sont entièrement conformes, mais également que les opérateurs appliquent les normes les plus strictes en matière de procédures d'enregistrement à tous leurs points de contact. De plus, à travers cette opération, le régulateur télécoms prend des mesures pour améliorer la sécurité nationale, la protection des consommateurs et démontrer aux opérateurs le grand intérêt que le gouvernement accorde à l’identification des consommateurs de services télécoms.

Umar Garba Danbatta a déclaré que la commission est désormais très sensible à tout ce qui se rapporte à la base de données d’identification des abonnés car c’est un véritable outil de travail pour les agences de sécurité et de maintien de l'ordre. Il a expliqué que la base de données des abonnés télécoms est utilisée pour identifier et appréhender les criminels impliqués dans les enlèvements, les crimes financiers, les vols à main armée, le banditisme, le vol de bétail et d'autres crimes impliquant l’accès au réseau national de télécommunication.