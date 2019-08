Telecom Egypt a signé un protocole d’accord technologique avec Huawei, ZTE et China Telecom

(Agence Ecofin) - La Société technologique chinoise Huawei va fournir de nouveaux modèles d'utilisation de la communication, ainsi que des applications de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) à Telecom Egypt. La collaboration entre les deux entreprises est le fruit d’un accord signé le 8 août 2019 par Adel Hamed, le président directeur général de Telecom Egypt, et Vincent Sun, le président directeur général de Huawei Egypt. C’était en marge du BRICS Future Network Innovation, qui s’est tenu du 5 au 9 août 2019 en Chine.

Lors du séjour en Chine, Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information (MCIT) a également réussi à obtenir de Huawei un investissement dans des programmes de formation à la jeunesse, en collaboration avec les instituts de formation et les filiales du MCIT, notamment l'Institut de technologie de l'information (ITI), l'Institut national des télécommunications (NTI) et l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA).

Au cours de ces échanges, Huawei a également présenté ses solutions télécoms 5G et d'intelligence artificielle (IA), dans des domaines tels que l'agriculture et les soins de santé. L’Egypte et Huawei ont par ailleurs convenu de multiplier leurs échanges pour approfondir leur coopération dans les technologies de communication avancées et leurs diverses applications.

Le protocole d’accord entre Telecom Egypt et Huawei fait suite à celui signé par la société télécom publique avec l’équipementier télécoms ZTE pour la création d’un centre commun de formation aux technologies et d’un laboratoire d’innovation qui aidera ses développeurs à effectuer des tests sur les réseaux de télécommunications et à former des jeunes, des ingénieurs et des techniciens pour les réseaux mobiles, le réseau optique passif de prochaine génération (NG-PON) et les principaux réseaux de transfert de données, avec une vitesse supérieure à 100 Go à l'aide de câbles à fibres optiques.

La création du centre a été le fruit d’un accord signé le 7 août 2019 entre le patron de Telecom Egypt et Darren Chou, le président Middle East and Africa de ZTE.

Le 7 août 2019, Telecom Egypt a aussi pris contact avec China Telecom pour une coopération en matière de transfert de connaissances, notamment dans le service clientèle, l’installation de câbles à fibres optiques dans les foyers, à savoir Fiber to the Home (FTTH), et la fourniture de services de télévision sur protocole IP (IPTV).

A travers le protocole d’accord signé entre Adel Hamed et Donald Tan Yi Jun, le vice-président de China Telecom, il a été convenu que les deux sociétés collaboreront pour développer le modèle opérationnel de Telecom Egypt.

En outre, China Telecom fournira des services de conseil pour l’élaboration de plans et de systèmes FTTH, ainsi que le partage des meilleures pratiques en matière de fourniture de services IPTV, afin de fournir aux clients de Telecom Egypt une expérience de service optimale.