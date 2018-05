Côte d’Ivoire : la Fondation MTN offre un centre de prise en charge et de soutien pour adolescents à l’hôpital général de Koumassi

(MTN CI ) - La Fondation MTN CI a procédé le vendredi 4 mai 2018 à la remise officielle des clés d’un Centre de prise en charge, d’Accompagnement et de Soutien pour les Adolescents (CASA) construit et aménagé en partenariat avec la Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le Sida pédiatrique (EGPAF)et un soutien financier du PEPFAR.

Le CASA est une unité de soins cliniques et de soutien logée dans l’enceinte de l’Hôpital Général de Koumassi. Son objectif est de d’offrir, dans un espace convivial, des services intégrés, complets, continus et de qualité aux adolescents en général, et en particulier aux adolescents VIH+. Elle vise spécifiquement à soutenir :

La fourniture de services de santé sexuelle et reproductive, y compris l'éducation et la planification familiale à environ 6000 adolescents, âgés de 10 à 19 ans ;

L’identification et la mise sous traitement ARV des adolescents infectés par le VIH ;

Le maintien des adolescents VIH+ dans le réseau de soins et de traitement ; et

La promotion des activités éducatives et socio culturelles à l’endroit des adolescents fréquentant le CASA.

Le choix de l’Hôpital Général de Koumassi se justifie par le fait qu’il fait partie des dix (10) sites à haut volume d’activités assurant la prise en charge des adolescents vivant avec le VIH. Ouvert du lundi au samedi, le CASA sera animée par un personnel médical dédié (Pédiatre, Généraliste, Gynécologue, Dermatologue, Psychologue, Psychiatre, Assistant social, Conseiller communautaire et Pair éducateur.

Au cours de son intervention, le Dr Joseph ESSOMBO, Directeur Pays de EGPAF a mis un accent tout particulier sur l’opportunité qu’offre cette initiative pour optimiser la prise en charge des adolescents dans un environnement où la nécessité de contrôler l’épidémie de Sida au plan national intègre pleinement les besoins de cette frange de la population.

Pour sa part, le Pr Alexandre N’GUESSAN, Administrateur de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, a exprimé toute la fierté de voir l’aboutissement de ce projet entamé depuis 2016 et qui favorise « la mise en place d’un cadre de prise en charge orienté vers la satisfaction des attentes et des besoins des adolescents. »

En retour, le représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, a, exprimé toute sa gratitude aux donateurs, qui ont conjointement construit et aménagé le CASA, à savoir la Fondation MTN Côte d’Ivoire et la Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le Sida pédiatrique (EGPAF). Il les a assurés qu’un bon usage sera fait de cet ouvrage permettant à long terme de capitaliser les résultats et leçons apprises de l’initiative de la CASA au plan national pour alimenter les orientations stratégiques des programmes dédiés aux adolescents infectés par le VIH.

D’un cout de 42 822 740 FCFA (environ 77 000 $), le centre est une construction modulaire préfabriquée de 4 conteneurs de 20 pieds constituée de :

3 salles pour les consultations médicales,

1 salle pour les activités de soins et soutien : séances de conseils et d'éducation,

1 grande salle pour l’accès à des informations spécifiques via internet et la tenue des séances de groupes de parole et autres activités culturelles ou ludiques,

1 espace pour les activités de démonstration culinaire / diététique qui servira également de lieu de prise de collation,

3 sanitaires (adolescents et prestataires).

Cette présentation architecturale garantit aux adolescents, une offre de services dans un environnement sûr, qui leur est spécifique, non stigmatisant et respectant la confidentialité.

La mise en place de la CASA se décompose comme suit :

La Fondation MTN : structure modulaire, mobilier de bureau, équipement, connexion internet ;

La Fondation Elizabeth Glaser avec l’appui financier de CDC/PEPFAR : matériel médical et culinaire, formation du personnel, mise en œuvre, suivi-évaluation ;

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique/ Hôpital Général de Koumassi : allocation du site, adduction d’eau et d’électricité.

Depuis la création de la Fondation MTN en 2006, c’est en tout près de 4 milliards FCFA (environ 7,2 millions $) qu’elle a investi dans 200 projets en faveur du développement, de l’épanouissement et du bienêtre des communautés Ivoiriennes.

A propos de la Fondation Elizabeth Glaser

La Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le Sida Pédiatrique (EGPAF) a commencé à soutenir les programmes de soins et traitement du VIH/Sida en 2004 et les services de Prévention de la Transmission Mère-enfant du VIH (PTME) en 2005 en Côte d’Ivoire. EGPAF-Côte d’Ivoire œuvre activement pour mettre fin à l’épidémie du Sida dans le pays, en élargissant l’accès à des services globaux, intégrés et adéquats de prévention, soins et traitement pour les femmes, les enfants et les familles. Au 30 Septembre 2017, EGPAF soutenait les activités dans huit (8) régions et vingt-deux (22) districts sanitaires avec l’appui financier du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le Sida (PEPFAR) à travers le Centre Américain de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), et d’ Unitaid.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM

Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Ebenezer BODYLAWSON.

Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY -Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO

Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA – Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE

Pour suivre toute l’actualité de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, retrouver les photos et vidéos des activités et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur :

www.mtn.ci/MTNCI/fondationmtn, www.facebook.com/FondationMtnCoteDIvoire, www.twitter.com/MTN_Cotedivoire et www.youtube.com/MTNcotedivoire