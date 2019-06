Nigeria: c'est fait! MTN s’est totalement acquitté de son amende de 2015 d’une valeur de 1,6 milliard de dollars US

(Agence Ecofin) - Le 31 mai 2019, l’opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria s’est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars US écopée en 2015 pour n’avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non-identifiées de son réseau conformément à la loi. La société télécoms a réglé les 55 milliards de nairas représentant la sixième tranche et le dernier des paiements initiés depuis 2016.

Vendredi dernier, à Lagos, Tobechukwu Okigbo, le responsable des relations institutionnelles de MTN Nigeria, a qualifié le paiement total de l’amende d’ « aboutissement d'une collaboration active entre la Commission des communications du Nigeria (NCC) et MTN ». Il avait en effet fallu six mois de négociations entre le régulateur télécoms et l’opérateur pour aboutir au paiement échelonné de l’amende, mais surtout pour réduire le montant de l’amende qui était d’abord de 5,2 milliards de dollars US, puis 3,9 milliards de dollars US avant d’être réduite à 1,6 milliard de dollars US.

Le premier règlement de l’amende ; 50 milliards de nairas ; avait été effectué en juin 2016 sur le compte du Trésor public à titre de bonne foi. Suivi plus tard de 30 milliards de nairas payés le 31 mars 2017, de 55 milliards de nairas payés le 31 mars 2018 ; de 55 milliards de nairas payés le 31 décembre 2018 et de 55 milliards de nairas payés le 31 mars 2019. 30 milliards de nairas avaient aussi été versés sur le compte de la NCC.