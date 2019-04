Ouganda : la Deutsche Welle renforce sa présence dans le pays

(Agence Ecofin) - La Deutsche Welle (DW) a décidé de renforcer sa présence en Ouganda. Peter Limbourg (photo), le directeur général du radiodiffuseur allemand vient de signer plusieurs accords de partenariat avec des radiodiffuseurs privés et publics du pays.

Par exemple, l’entreprise allemande a signé avec le radiodiffuseur public ougandais un accord pour lui fournir l’émission Euromaxx, le magazine de football Kickoff et l'émission radio AfricaLink.

Concernant le partenariat avec les entreprises privées, DW fournira à l’ougandais Next Media Services des émissions premium.

Pour Kin Kariisa, le PDG de Next Media Services, le point culminant de la coopération est l’émission The 77 Percent, qui sera lancée en avril. Il s’agit d’un show qui rend hommage à la jeunesse africaine et son combat pour participer au développement du continent.

« Cette émission montre les opportunités que l'Afrique a à offrir en plus d’être très divertissante », a commenté Peter Limbourg.



Servan Ahougnon