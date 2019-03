Ogilvy Africa nomme le Sud-africain Brett Wild directeur créatif régional

(Agence Ecofin) - Ogilvy Africa, un des principaux spécialistes africains de la communication, vient de nommer Brett Wild (photo), au poste de directeur créatif régional. Il remplace Joao Espirito Santo, qui retourne au Portugal pour une nouvelle mission.

A son nouveau poste, le Sud-africain Brett Wild devra superviser le travail des équipes de création et de conception du groupe pour le continent, depuis les bureaux kényans d’Ogilvy à Nairobi.

Le nouveau directeur créatif de la filiale africaine du groupe a déjà travaillé chez Ogilvy & Mather, à Johannesburg, en tant que directeur artistique et créatif. Il a également travaillé chez des spécialistes de la communication et du divertissement comme Hunt Lascaris, Saatchi, Hammersmith & Elephant Productions et Avatar.

Selon Mathieu Plassard, directeur général d'Ogilvy Africa, l’expérience de Brett Wild sera essentielle « pour offrir des campagnes de communication plus intégrées », aux clients d’Ogilvy Africa.

Servan Ahougnon