Afrique : une opportunité économique de 24 milliards $ par an à saisir sur le marché du off-grid solaire

(Agence Ecofin) - Le marché de l’énergie off-grid en Afrique représente une opportunité économique de l’ordre de 24 milliards $ par an. C’est ce qui ressort de l’étude « The Grid won’t connect Africa, but solar can », publiée par le cabinet-conseil Kleos Advisory.

Ce chiffre provient de la statistique selon laquelle 120 millions de ménages n’ont actuellement pas accès à l’énergie sur le continent. Chacun de ces ménages dépense en moyenne 200 $ par an pour le service énergétique. Ce sont donc 24 milliards $ d’opportunités disponibles annuellement pour les compagnies proposant des solutions solaires hors réseaux.

Une prévision qui prend juste en compte la réorientation des capitaux consacrés aux sources d’énergies fossiles telles que le pétrole. Les différentes opportunités liées aux biens et services additionnels que proposent les compagnies de solutions solaires off-grid ne sont pas prises en compte.

Au cours des quatre dernières années, environ 5 millions de kits solaires individuels ont été distribués sur le continent, dont plus d’un million écoulés au cours du premier semestre 2019.

Gwladys Johnson Akinocho

