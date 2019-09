Côte d’Ivoire : 4 nouvelles entreprises bénéficieront d’un soutien dans la transformation d’anacarde

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, 4 entreprises de transformation de la noix de cajou profiteront des mesures incitatives mises en œuvre depuis juillet dernier par le gouvernement. Il s’agit de Kiyo Côte d’Ivoire, FMA Industry, Nord Cajou et Ivory Cashew Nuts. Les représentants desdites entreprises ont paraphé le 12 septembre dernier, un accord de subvention avec l’exécutif.

Concrètement, les compagnies verront leurs importations d’équipements et de pièces de rechange exemptées de droits de douane et de TVA sur 5 ans et pourront bénéficier d’un crédit d’impôt pour leur développement.

« Cette cérémonie de signature vient porter à 12, le nombre d’entreprises industrielles de transformation de l’anacarde, bénéficiaires des nouvelles mesures, et les engagements d’augmentation des quantités de noix brutes transformées, de 107 000 tonnes à environ 170 000 tonnes sur une période de quatre ans », explique Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l’Industrie

Pour rappel, les 4 compagnies bénéficiaires disposent d’une capacité nominale de 29 500 tonnes de noix de cajou par an.

La Côte d’Ivoire compte parvenir à la transformation d’au moins 52 % de ses noix de cajou d’ici 2022.

Le pays anticipe une récolte de 730 000 tonnes de matière première et une transformation de 130 000 tonnes de noix durant la campagne 2019.

Espoir Olodo

