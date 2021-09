La start-up Andela lève 200 millions $ pour étendre son offre d’ingénieurs technologiques

(Agence Ecofin) - Andela réalise sa plus importante levée de fonds depuis sa création en 2014. Après avoir réduit son effectif de près de 400 ingénieurs africains en 2019, elle annonce de nouveaux projets sur le continent.

Andela, la start-up américaine qui recrute, forme et place des développeurs de logiciels africains auprès d’entreprises technologiques à l’international, a levé un financement de série E, d’un montant de 200 millions $.

L’opération dirigée par la holding japonaise SoftBank valorise l’entreprise à 1,5 milliard $, et en fait une licorne engagée en Afrique et ayant constitué un réseau d’ingénieurs de plus de 80 pays. Ce financement représente le plus gros montant mobilisé par Andela depuis sa création à Lagos au Nigeria en 2014.

Exciting day at @Andela I’m so pleased to finally share this BIG news.



Led by @SoftBank, this investment allows for real & rapid progress to be made in expanding the reach of our global talent marketplace for skilled remote technologists.https://t.co/GX5XpebhcH#ThisIsAndela