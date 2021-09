L’observatoire Jameel pour lutter contre la faim grâce à la technologie

(Agence Ecofin) - Malgré la multitude d’actions menées depuis des décennies, la faim fait toujours des ravages en Afrique. Les avancées technologiques peuvent aider à lutter efficacement contre ce mal, plus létal sur le continent que plusieurs maladies chroniques.

L'Université d'Edimbourg, l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI), Save The Children, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et le Community Jameel ont décidé d’unir leurs forces pour exploiter les données et la technologie pour lutter contre l’impact des changements climatiques sur la faim. Le siège de la nouvelle entité, l’observatoire Jameel pour l'action précoce en matière de sécurité alimentaire, est basé à Nairobi, au Kenya.

Pour mener à bien cette mission, il faudra, apprend-on, relier les technologies de pointe et la surveillance des données sur les signes précurseurs d’extrêmes phénomènes météorologiques et de changements climatiques systémiques à des applications et des interventions axées sur la communauté. Les chercheurs prévoient d'utiliser les données communautaires ainsi que les satellites, les drones, les données météorologiques et la télédétection pour comprendre, préparer et atténuer l'impact probable des chocs climatiques.

« Grâce à son expertise en matière d'innovation axée sur les données dans divers contextes, l'Université d'Edimbourg est bien placée pour diriger ce partenariat en réunissant des communautés pastorales et des experts en big data, en observation de la terre et en sécurité alimentaire », a déclaré Alan Duncan de l'Académie mondiale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de l'Université.

Rappelons que depuis plusieurs années, des outils numériques tels que l'imagerie satellite sont utilisés pour analyser les catastrophes en vue d’une action rapide. L'African Risk Capacity, une agence spécialisée de l’Union africaine basée en Afrique du Sud, dispose d'un logiciel de gestion des risques de sécheresse qui aide les pays à quantifier leurs risques de catastrophe et à surveiller l’impact de la sécheresse.