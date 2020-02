Comme 15 pays africains, la Tunisie interdit les sacs en plastiques sur son sol (Vidéo)

(Agence Ecofin) - L’Afrique est de plus en plus consciente du danger écologique que représentent les sacs plastiques quotidiennement utilisés par les populations. 15 pays ont déjà pris des mesures pour lutter contre le phénomène, et la Tunisie vient à son tour de les proscrire sur son territoire.

Un décret gouvernemental interdit ainsi leur production, leur distribution, leur importation et leur détention. Il était temps, car chaque année, ce sont environ 1 milliard de sachets plastiques qui sont utilisés dans le pays, puis déversés dans la nature. Pas très sain quand on sait qu’il leur faut au minimum un siècle pour se décomposer.

Comme solution de rechange, le pays adoptera courant mars 2020, la version biodégradable desdits sacs.