Mali : Moussa Diarra se sert de déchets plastiques pour concevoir des drones

(Agence Ecofin) - Millénium Technologies est une start-up malienne qui fabrique des drones constitués à 80% de plastique. Moussa Diarra, le promoteur, les destine tant à un usage civil que militaire, avec plusieurs domaines d’activités ciblés (BTP, Agriculture, Sécurité, etc.). Diplômé en électronique et en technologie, il explique le déroulement du processus.

La collecte de bouteilles en plastique usagées à travers la ville et leur fonte lui permet d’obtenir la matière nécessaire pour créer entre autres le châssis et les hélices. Moussa collabore pour cela avec quelques jeunes de son quartier et avec un forgeron. Des dynamos de vieux récepteurs radio sont utilisées pour faire le moteur.

Les drones ont une autonomie de 180 minutes et peuvent envoyer des images à une distance de 375 km. A l’heure actuelle, Millénium Technologies en produit 5 par mois, un chiffre qui devrait croitre de façon exponentielle.