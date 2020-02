Où est-il le moins coûteux et le plus rapide de créer son entreprise ? (Infographie)

(Agence Ecofin) - Le rapport Doing Business 2020 est disponible depuis peu, listant les économies par indice de performance et de qualité d’environnement des affaires. On peut y voir un classement par la Banque mondiale, des pays où il est le plus facile de créer une entreprise. Bonne surprise, le Togo y figure en bonne place.

Dans ce domaine, le pays est 15ème, devant beaucoup d’autres comme l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine ou encore l’Egypte. Les îles Maurice sont 20ème, la Côte d’Ivoire 29ème, le Rwanda 35ème, la France 37ème et les USA 55ème.

Il est ainsi peu cher et très rapide de mettre sur pied son entreprise au Togo. Cela est à mettre au crédit du gouvernement et de ses efforts pour faciliter la vie aux entrepreneurs. Le pays est également classé 97ème parmi les économies les plus performantes.