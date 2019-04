Kenya : Safaricom et Equity Bank annoncent un partenariat pour accroître l’inclusion financière dans le pays

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Safaricom et Equity Bank, maison-mère de la société de paiements financiers sur mobile Equitel, ont annoncé le 29 avril 2019 leur partenariat pour accroître l’inclusion financière au Kenya.

Les deux entreprises qui sont convaincus que la technologie et l’innovation peuvent stimuler la croissance et créer de nouvelles opportunités de croissance dans des domaines tels que les services financiers mobiles, envisagent de créer des produits financiers plus inclusifs, explorer des synergies régionales, simplifier la distribution de fonds entre leurs agents et partager des connaissances techniques afin de mettre en place une approche commune face à des risques tels que la fraude et la cybersécurité.

Pour Bob Collymore, le président directeur général de Safaricom, la collaboration avec Equity Bank cadre avec les ambitions de l’entreprise en matière de satisfaction des consommateurs.

« Chez Safaricom, nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles façons de fournir à nos clients la meilleure expérience possible sur notre réseau. Alors que nous poursuivons notre chemin pour devenir une plate-forme numérique plus largement accessible, des partenariats symbiotiques comme celui-ci permettront à l'ensemble de notre écosystème de tirer parti d'une innovation enrichie, le tout basé sur un modèle économique socialement responsable », a-t-il déclaré.

A sa suite, James Mwangi, le président directeur général d’Equity Group Holdings, a indiqué que les deux partenaires vont « exploiter, canaliser et transmettre les avantages de la forte croissance macro-économique caractérisée par des investissements dans l’infrastructure nationale en avantages et opportunités pour les Kenyans ordinaires, en particulier ceux de l’économie réelle, de l’agriculture, des micro, petites et moyennes entreprises et des entreprises plus grandes. Nous nous positionnons pour créer de nouveaux ponts d'opportunités pour les Kenyans en combinant la nature autonomisante de l'accès au crédit avec la portée et la transparence de la technologie ».