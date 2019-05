Les Seychelles envisagent une stratégie pour développer la technologie financière

(Agence Ecofin) - Pour accélérer l’inclusion financière dans le pays, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes – surtout celles à petits revenus - d’accéder à des services financiers, les Seychelles envisagent de se doter d’une stratégie de développement de la technologie financière.

Le week-end dernier, la Banque centrale du pays (CBS) a organisé un atelier de trois jours avec les différents acteurs du secteur financier national pour explorer le potentiel, déterminer les opportunités et surtout les défis relatifs aux services tels que les cartes de crédit, les services bancaires par Internet, l’argent mobile, le bitcoin et tous autres monnaies ou modes de paiement électronique.

Durant la rencontre dont l’organisation a bénéficié du soutien de l'Alliance pour l'inclusion financière (AFI) et du groupe de la Banque mondiale, Caroline Abel (photo), gouverneure de la CSB, a déclaré que l'expertise et les expériences pratiques des partenaires mondiaux réunis aideront grandement le pays à faire de la FinTech une source de croissance économique.

La stratégie « permettra à la FinTech de jouer un rôle plus important dans le développement du système national de paiement et d'autres infrastructures financières, en améliorant l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au crédit, en favorisant le développement des marchés de capitaux et en renforçant la concurrence et l'innovation, la promotion d'une plus grande stabilité financière », a-t-elle souligné.