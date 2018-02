WorldRemit s’allie à QuickCash pour lancer un service de transfert d’argent instantané vers la Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Le spécialiste britannique des transferts de fonds en ligne WorldRemit, a annoncé ce jeudi, avoir conclu un partenariat avec QuickCash, une entreprise ivoirienne spécialisée dans le paiement électronique. Ceci, en vue de permettre au public d’envoyer de l’argent instantanément en Côte d’Ivoire et de le récupérer en espèces à travers des points de collecte disséminés dans le pays.

Cette alliance permettra ainsi aux Ivoiriens expatriés, d’envoyer des fonds depuis une cinquantaine de pays assez rapidement via juste un message instantané à l’aide de l’application WorldRemit ou de son site web. Les bénéficiaires auront quant à eux, le choix parmi 405 points de collecte QuickCash en Côte d’Ivoire.

« Ce partenariat signé avec QuickCash répond au besoin de rapidité et de commodité exprimé par les Ivoiriens expatriés. Selon la Banque mondiale, près de 5% de la population de Côte d’Ivoire vit et travaille à l’étranger ; les principales destinations d’expatriation sont la France, l’Italie et les Etats-Unis.», indique WorldRemit à travers un communiqué.

A noter que les transferts de fonds de l’étranger participent activement à l’économie ivoirienne, en soutenant la population locale. En 2015, la Banque mondiale a estimé que plus de 385 millions $ ont ainsi été reçus de l’étranger par ce biais.

Lancée en 2010, la start-up britannique WorldRemit enregistre désormais plus de 950 000 transactions mensuelles depuis une cinquantaine de pays vers 147 destinations. Entreprise ivoirienne spécialisée dans le paiement électronique, notamment le transfert d’argent, QuickCash a également été lancée en 2010. Elle possède aujourd’hui plus de 400 points de ventes sur toute l’étendue du territoire ivoirien, et même dans les régions les plus reculées.