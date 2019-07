Rapport sur le développement durable 2018 de Huawei : assurer l'égalité d'accès pour tous

(HUAWEI) - Huawei vient de publier son rapport portant sur le développement durable pour la onzième année consécutive. Ce rapport 2018 explique les quatre stratégies de Huawei en matière de durabilité : inclusion numérique, sécurité et fiabilité, protection de l'environnement et écosystème sain et harmonieux.

Télécharger ici le rapport Huawei sur le développement durable 2018

Au cours de la dernière année, Huawei a œuvré à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, à la création d'un écosystème durable et plus inclusif avec ses partenaires industriels et à l'exécution de ses propres stratégies de durabilité.

Lors de la présentation du rapport, M. Liang Hua, Président de Huawei, a déclaré : « Huawei a créé de la valeur pour ses clients en innovant. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour combler le fossé numérique et répondre aux besoins mondiaux en matière de connectivité. Nous voulons rendre les services numériques plus abordables et également accessibles à tous, et faire notre part pour contribuer au développement social et économique. »

En effet, la protection de l'environnement est également un pilier des initiatives de développement durable de Huawei. L'efficacité énergétique est devenue une considération majeure pour les futurs réseaux de communication. M. Liang a également ajouté : « Nous devons utiliser moins d'énergie pour transmettre plus de données et réduire la consommation énergétique globale des systèmes électriques. Les technologies de l'information et de la communication peuvent aider. »

M. Liang a expliqué que Huawei a fait de nombreuses innovations dans le cadre de sa recherche 5G, du développement de produits et de l'ingénierie. Huawei a réussi à réduire la consommation d'énergie par site 5G à 20% de moins que la moyenne de l'industrie. Ceci a été rendu possible grâce aux nouveaux chipsets Huawei, au logiciel système, aux services professionnels et aux technologies avancées de dissipation de chaleur et de matériel. Ces technologies innovantes ont rendu la 5G de Huawei plus économe en énergie. Avec les bonnes solutions, la 5G de Huawei sera une technologie verte.

M. Kevin Tao, membre du conseil d'administration et président du comité de développement durable de Huawei, a déclaré : « Nous voulons faire profiter chaque personne, chaque foyer et chaque organisation des avantages de la technologie numérique. À cette fin, nous avons lancé une initiative mondiale d'inclusion numérique appelée TECH4ALL. Et notre solution RuralStar a connecté 40 millions de résidents ruraux à la fin de 2018. »

« Nous fournissons actuellement des services de communication à plus de trois milliards de personnes dans le monde, et nous nous engageons à soutenir l'exploitation de réseaux sécurisés dans le monde entier. Nous honorons cet engagement quoi qu'il arrive. En 2018, après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé l'Indonésie, Huawei a été le premier et le seul vendeur sur les lieux », a-t-il ajouté.

M. Tao a poursuivi en annonçant que les nouvelles stratégies de développement durable de Huawei, qui comprennent deux changements majeurs : Premièrement, Huawei a élargi sa stratégie de réduction de la fracture numérique pour en faire une stratégie d'inclusion numérique. S'appuyant sur la connectivité, l'entreprise accorde maintenant plus d'attention aux applications et aux compétences. Deuxièmement, sa stratégie de soutien à l'exploitation stable et sécurisée du réseau et de protection de la vie privée des utilisateurs a été transformée en une stratégie de « sécurité et de fiabilité ».

Huawei intègre la durabilité dans toutes ses activités - dans son innovation, sa création de valeur et le partage de la valeur avec ses partenaires - afin d'offrir une valeur commerciale et sociale de haute qualité.

Résumé du Rapport Développement Durable 2018

Inclusion numérique : La technologie ne devrait pas être pour quelques-uns, mais pour un grand nombre. Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour en faire une réalité. Selon la GSMA, 66 % des foyers du monde ne sont toujours pas connectés et près de quatre milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à Internet. En outre, plus de deux milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un service mobile à large bande fiable. Huawei estime qu'elle a une responsabilité envers les communautés non connectées. C'est pourquoi Huawei a lancé son initiative mondiale d'inclusion numérique, TECH4ALL.

Sécurité et fiabilité : Un monde pleinement connecté et intelligent repose sur la sécurité et la confiance. Huawei a fait de la cybersécurité et de la protection de la vie privée ses priorités absolues. Au cours des cinq prochaines années, Huawei investira 2 milliards de dollars américains dans l'amélioration de ses capacités de génie logiciel afin de mieux répondre aux défis de la cybersécurité et de la protection de la vie privée qui touchent l'ensemble du secteur.

Protection de l'environnement : Huawei soutient la construction d'une économie propre, efficace, faible en carbone et circulaire. Huawei s'engage à réduire au minimum ses impacts environnementaux au cours de sa production et de ses opérations et tout au long du cycle de vie de ses produits et services. Huawei utilise ses produits et solutions innovants pour aider les industries à économiser l'énergie et à réduire les émissions, et pour contribuer à une économie circulaire. L'entreprise déploie des efforts continus pour travailler avec tous ses partenaires de l'industrie à l'édification d'une société à faible émission de carbone. En 2018, Huawei a utilisé environ 932 millions de kWh d'électricité provenant de sources d'énergie propres, ce qui représente une réduction des émissions d'environ 450 000 tonnes.

Un écosystème sain et harmonieux : Huawei assume ses responsabilités en tant qu'entreprise citoyenne et travaille main dans la main avec ses clients, ses employés, les communautés locales et ses partenaires industriels pour créer un écosystème sain et harmonieux. En 2018, Huawei a organisé 177 programmes de soutien communautaire dans le monde entier, pour soutenir la croissance durable locale.