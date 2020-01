Afrique du Sud : la production minière a baissé de 3,1 % en 2019

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud a bouclé en décembre un quatrième mois consécutif de chute de la production minière. Selon les nouvelles données de l’agence nationale de statistiques du pays, cette mauvaise performance continue a été confirmée par une baisse annuelle de 3,1 % de la production.

Les plus grands contributeurs à ce déclin sont les métaux du groupe du platine, le fer et le charbon qui voient leurs productions diminuer respectivement de 13,5 %, 7,5 % et 2,8 %. La production des minéraux non métalliques a certes enregistré une hausse de 20,5 %, mais cela n’a pas suffi à compenser le déficit engendré.

Cette situation qui impactera sans doute les résultats économiques de la nation arc-en-ciel est en grande partie due aux problèmes énergétiques. Les compagnies minières ont en effet réduit leurs productions afin de faire face aux coupures d’électricité récurrentes de la compagnie nationale Eskom.

Avec la poursuite du délestage cette année, la plupart des analystes sont pessimistes quant aux perspectives d’un retour rapide à la croissance dans le secteur minier. Un des secteurs clés de l’économie sud-africaine, les Mines, ne contribue aujourd’hui que pour 8 % au produit intérieur brut, et il urge de changer cela en redonnant son attrait à l’environnement minier. Le premier axe de travail du gouvernement devra être la résolution des problèmes énergétiques.

