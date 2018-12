Côte d’Ivoire : la deuxième édition du Forum ECOMOF se tiendra finalement du 10 au 12 décembre à Abidjan

(Agence Ecofin) - Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi (photo), a au cours d’une conférence de presse le 3 décembre 2018, annoncé la tenue à Abidjan de la 2ème édition du forum de la CEDEAO sur les mines et le pétrole (ECOMOF).

Ce forum initialement prévu pour se tenir les 9 et 11 octobre 2018, aura donc finalement lieu du 10 au 12 décembre 2018, et sera axé sur le thème suivant : « Stratégie pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’Ouest ». Il vise notamment selon le ministre, à contribuer à la transformation structurelle des industries extractives et pétrolières des pays de l’espace CEDEAO.

Poursuivant, Jean-Claude Kouassi, a expliqué que ce forum va également permettre de révéler les atouts de la Côte d’Ivoire dans le secteur minier et pétrolier. Aussi, toujours selon Jean-Claude Kouassi, ce colloque va susciter l’intérêt de potentiels investisseurs et actualiser la cartographie minière du pays.

Notons que, en référence au ministre ivoirien des Mines et de la Géologie, le gouvernement ambitionne de faire du domaine extractif le second pilier de l’économie ivoirienne.

Flore Kacou