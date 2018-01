La microfinance Microcred Sénégal absorbe la société d’épargne Fides Microfinance Sénégal S.A

(Agence Ecofin) - Microcred Sénégal, une institution de microfinance sénégalaise, a fait savoir dans un communiqué qu’elle a absorbé Fides Microfinance Sénégal S.A, une société privée d’épargne et de crédit établie au Sénégal. Les conditions et le montant de la transaction n'ont pas été dévoilés.

« Cette acquisition permet à Microcred de compléter sa gamme de services avec des produits spécifiques aux zones rurales et péri-urbaines comme le crédit de groupe et le crédit agricole, et de faire bénéficier aux clients de ces zones des produits innovants qui sont la marque de fabrique de Microcred Sénégal », peut-on lire dans le communiqué publié par Microcred.

Cette opération a également été menée dans le but d’aider les populations mal desservies en services financiers de base. « Microcred et Fides partagent des missions similaires qui visent à satisfaire les besoins financiers des populations non desservies par le système financier traditionnel et donc à participer à l’amélioration des conditions de vie de leurs clients et au développement économique du pays ».

Chamberline Moko