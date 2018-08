La société de microcrédit américaine Finca International lance une plateforme dédiée au financement des entreprises sociales en Afrique

(Agence Ecofin) - La firme américaine de microcrédit Finca International (Foundation For International Community Assistance), a récemment lancé la plateforme Finca Ventures.

Il s’agit d’une structure qui fournit des capitaux ainsi qu’une assistance avant et après investissement à des entreprises sociales à fort impact, et qui propose des services et produits contribuant à améliorer le niveau de vie des familles à faible revenus.

Les sociétés installées au sein des pays émergents et proposant des solutions innovantes dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et des technologies financières seront les principales cibles de Finca Ventures.

La nouvelle plateforme a déjà réalisé des investissements au sein de six entreprises sociales parmi lesquelles Eneza Education, une plateforme d’apprentissage interactif ciblant les élèves, les enseignants et les entrepreneurs en Afrique de l’Est. La firme zambienne Good Nature Agro spécialisée dans la culture de légumineuses a également bénéficié des financements de Finca Ventures.

Chamberline Moko