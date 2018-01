La microfinance congolaise Finca RDC SA va recouvrer les taxes par paiement électronique dans la ville de Goma

(Agence Ecofin) - La première institution de microfinance de République Démocratique du Congo, Finca RDC SA a conclu un accord avec la mairie de la ville de Goma pour le recouvrement des taxes par paiements électroniques. L’opération s’effectuera via son service Finca Mobile, la branche monnaie électronique de l’établissement financier.

Les populations de Goma pourront ainsi régler leurs taxes via leurs téléphones mobiles en se connectant au service Finca RDC SA. Ce service a été lancé en août 2017 en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile Orange et Vodacom.

Les coûts de cette opération pour les populations, de même que les frais de commission à percevoir par Finca RDC SA, n’ont pas été précisés.

Rappelons que c’est une loi du 23 février 2013 portant sur les réformes des procédures fiscales qui introduit le paiement des taxes et impôts par voie électronique en RDC.

Finca RDC SA sollicitée pour la collecte des taxes municipales est une filiale de Finca internationale, une institution financière basée à New York. Elle revendique plus de 32 000 clients et compte 21 agences opérationnelles à travers le pays.

Chamberline Moko