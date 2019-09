Namibie : la mine d’étain d’Uis héberge également du lithium et du tantale

(Agence Ecofin) - La compagnie minière AfriTin Mining a réalisé une estimation de ressources inexploitées pour son projet d’étain Uis, en Namibie. L’estimation montre qu’en plus de l’étain, la mine contient également des éléments secondaires, en l’occurrence du tantale et du lithium.

Selon les détails publiés, lundi, par la compagnie, Uis hébergerait des ressources totales inexploitées de 71,54 millions de tonnes titrant 0,134% d’étain, soit 95 539 tonnes du métal. Les ressources de tantale et d’oxyde de lithium, classées dans la catégorie «inférée», sont respectivement évaluées à 6 091 tonnes et 450 265 tonnes.

« L’ajout du tantale et du lithium à l’estimation améliore l’attrait de cet actif de classe mondiale et crée une opportunité intéressante pour d’autres potentielles sources de revenus », a commenté le PDG, Anthony Viljoen (photo).

Il a expliqué que les évaluations de ressources historiques de la mine ne prenaient pas en compte les autres éléments (le tantale et le lithium), car « il n’y avait pas de marché pour ces sous-produits », ce qui n’est plus le cas depuis « l'avènement de nouvelles technologies et le boom des métaux utilisés dans les batteries ».

Pour rappel, AfriTin a annoncé, en août dernier, l’entrée en production de la mine qui devrait produire, mensuellement, une fois sa capacité nominale atteinte, 60 tonnes de concentré d’étain.

Louis-Nino Kansoun

