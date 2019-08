IronRidge conclut un accord pour 40 000 m de forage sur ses actifs en Afrique

(Agence Ecofin) - La compagnie minière IronRidge Resources a conclu avec GeoDrill un protocole d’accord pour un programme de forage de 40 000 m sur ses actifs africains. Le programme de 4 millions de dollars sera financé en deux étapes par la société sur fonds propres.

« Ayant déjà travaillé avec IronRidge sur son projet de lithium Cape Coast et ses projets aurifères en Côte d'Ivoire, nous comprenons leur modèle d'exploration et ce fut une décision facile pour nous de nous associer à IronRidge dans ce programme de forage sur capitaux propres », a déclaré cette semaine Dave Harper, PDG de GeoDrill.

IronRidge Resources détient en Afrique un solide portefeuille de projets d’exploration. Le portefeuille comprend entre autres les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d'Adzopé (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad).

Lire aussi :

13/06/2019 - Côte d’Ivoire : IronRidge élargit son portefeuille d’exploration d’or