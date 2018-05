Ethiopie: il faudra «juste» 17,2 millions $ pour amener la mine d’or Terakimti en production

(Agence Ecofin) - East Africa Metals aura besoin d’un capital de pré-production d’environ 17,2 millions $ pour son projet d’oxyde aurifère Terakimti, en Ethiopie. C’est ce que rapporte l’évaluation économique préliminaire (PEA) publiée lundi par la compagnie, qui précise qu’il lui faudra 2,4 ans pour récupérer ce capital.

En outre, la PEA a évalué à 13,2 millions de dollars, la valeur actuelle nette après impôts du projet, et à 30,1% le taux de rentabilité interne. La mine devrait, apprend-on, produire annuellement sur une durée de vie de 4 ans, une moyenne de 17 800 onces d’or et 57 250 onces d’argent.

East Africa Metals a indiqué que la PEA a été commandée à Tetra Tech Canada, au même moment que deux autres études similaires pour les projets Mato Bula (or et cuivre) et Da Tambuk (or) également situés en Ethiopie.

«Ces études indiquent des résultats très positifs qui démontrent l’important potentiel de développement commercial des projets éthiopiens de East Africa, et fournissent une base solide pour l’ingénierie en cours.», déclare le PDG, Andrew Lee Smith.

East Africa Metals est une compagnie cotée à la bourse canadienne TSX-V.

Louis-Nino Kansoun

