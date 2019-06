Internet est en train de faire baisser les investissements publicitaires captés par la télévision

(Agence Ecofin) - Internet continue de faire baisser les investissements publicitaires captés par la télévision. D’après l’édition 2019 du rapport Mary Meeker, entre 2010 et 2018, les investissements publicitaires captés par la télévision sont passés de 43% des investissements reçus par l’ensemble des médias, à 34% en 2018. Dans le même temps, les investissements publicitaires sur mobile et sur les ordinateurs, via internet, sont respectivement passés de 0,5 % et 19 % en 2010, à 33% et 18% en 2018.

La baisse du temps passé sur la télévision, à l’échelle mondiale, est l’une des raisons expliquant ces statistiques. En effet, en 2010, la télévision obtenait 43% du temps passé sur l’ensemble des médias, contre 34% en 2018.

Naturellement, les annonceurs ont préféré se tourner vers Internet qui offre l’audience la plus importante. Le succès des services OTT comme Netflix, le progrès de la pénétration mondiale d’Internet dans certaines régions, la dématérialisation de l’industrie du jeu vidéo sont autant de raisons qui permettent d’affirmer sans prendre beaucoup de risques, que la domination d’Internet sur la télévision ne fait que commencer.

Servan Ahougnon