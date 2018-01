Ouganda : la BAD accorde un prêt de 94,5 millions $ pour un projet routier long de 118 km

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un prêt de 94,5 millions $ en faveur de l’Ouganda en vue du financement d’un important projet routier dans le pays.

Long de 118 km, cette route qui reliera les localités de Kapchorwa (photo) à Kitale dans l’est du pays, coûtera au total 105,76 millions $, dont 11,24 millions $ seront financés par le gouvernement ougandais sur fonds propres.

Cette nouvelle infrastructure permettra ainsi de créer des opportunités en matière commerciale pour la partie orientale de l’Ouganda, en la reliant au Kenya voisin. A cet effet, un poste frontalier à guichet unique sera également construit dans la localité de Suam.

Pour Gabriel Negatu, Directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est de la BAD, l'amélioration de ce tronçon routier permettra de réduire le temps de trajet entre les deux pays. Mais aussi, contribuera à réduire la pauvreté en améliorant les revenus et le bien-être des ménages grâce à un meilleur accès aux marchés et aux services sociaux.

A noter que cette route, dont la construction est prévue de se terminer en 2021, fait partie d'un projet multinational impliquant l'Ouganda et le Kenya qui consiste en la construction d’une route de contournement Kapchorwa-Suam-Kitale et Eldoret.

L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès et la connectivité entre l'Ouganda et le Kenya. Mais également de stimuler l'activité économique dans l'est de l'Ouganda et l'ouest du Kenya et de réduire la congestion routière sur le corridor nord et dans la ville d'Eldoret.