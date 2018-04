(Agence Ecofin) - Le Centre Russe pour les Exportations et Afrexim Bank ont débuté lundi 9 avril 2018, une tournée africaine, en vue de faire la promotion des aeronefs et hélicopètes de l'industrie aéronautique russe. La tournée qui se déploiera dans plusieurs autres pays d'Afrique, notamment l'Ouganda, le Nigéria et le Mali, consiste en des minis salons aériens et des essais en situation de vol.

Dans la logique d'Afrexim Bank, le faible niveau des infrastructures routières en Afrique peut être compensé par un investissement dans le secteur du transports aérien, pour réduire les coûts et les délais de transports de marchandises. « 10% de réduction des coûts de transports pourrait doper le commerce intra-africain de 25% », estime l'organisation.

Or pour y arriver, l'Afrique dans son ensemble, devrait selon la Banque africaine d'import/export, rajeunir sa flotte d'avions et d'hélicoptères, qui a une moyenne d'âge de 17 ans. En cela, l'aéronautique russe, à ses yeux, semble assez compétitive, avec des appareils nouveaux et qui entraînent de faibles dépenses en fuel.

« Les gouvernements africains sont généralement conscients de la nécessité qu'il y a à développer leurs infrastructures aéronautiques et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de discuter de la manière dont nous pouvons aider les compagnies aériennes nationales et internationales à relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à elles »., a expliqué Anna Balyaeva, la directrice du développement à l'international du Centre Russe pour les Exportations.

Idriss Linge