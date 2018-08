L’Indien Kilitch Drugs va ouvrir une usine spécialisée dans la production d’antibiotiques en Ethiopie

(Agence Ecofin) - Le groupe pharmaceutique indien, Kilitch Drugs, a annoncé qu’il allait construire une usine spécialisée dans la production d’antibiotiques près de la capitale éthiopienne, Addis Abeba.

Selon un communiqué publié par le groupe, l’usine qui s’étalera sur une superficie de plus de 12 000 mètres carrés, devrait produire des céphalosporines, une classe d’antibiotiques utilisés dans le traitement de plusieurs affections comme l'angine streptococcique, dans les épisodes d'exacerbations des bronchites chroniques ainsi que dans l'antibioprophylaxie en chirurgie.

L’usine aura une capacité de 20 millions de flacons de céphalosporines injectables. Elle produira également ces produits sous forme de comprimés, de capsules et de poudres. «Nous comprenons bien les marchés africains, et pensons que la région est le prochain bastion de la croissance. Nous espérons que ce projet deviendra un exemple brillant du partenariat Inde-Éthiopie.», a déclaré le directeur général de Kilitch Drugs, Mukund P Mehta. Et d’ajouter : «l’Afrique est un marché très complexe mais rentable. Notre implantation dans ce pays sera marqué par un doublement des revenus et une amélioration significative des marges ».

Kilitch Drugs est coté sur le Bombay Stock Exchange.

