Le fonds néerlandais DOB Equity finance l’expansion d’un société agroalimentaire kenyane en Europe et aux Etats Unis

(Agence Ecofin) - Ten Senses Africa, une société kényane spécialisée dans la production et la transformation de noix de macadamia a reçu un appui financier de DOB Equity, un fonds néerlandais de private equity qui cible des investissements en Afrique de l’Est.

Le montant engagé et les parts acquises dans le capital de la firme agroalimentaire kényane n’ont pas été dévoilés.

L’investissement permettra à Ten Senses d’accroître sa capacité de transformation afin de traiter des volumes plus importants de noix de macadamia, de lancer de nouveaux produits, à l’instar des fruits secs, et d’étendre ses ventes en Europe et aux États-Unis.

« Nous avons une trajectoire de croissance ambitieuse et pour exploiter tout le potentiel de la chaîne de valeur, nous avons besoin d'un partenaire tel que DOB Equity qui comprend qu'il faut sécuriser l'approvisionnement, améliorer le processus et pénétrer de nouveaux marchés », a commenté Frank Omondi, directeur général de Ten Senses Africa.

Depuis l’ouverture d’un bureau de représentation en mars dernier au Kenya, le fonds DOB Equity a intégré de nouvelles entreprises locales dans son portefeuille. La plus récente société est Twiga Foods, une firme spécialisée dans la commercialisation en ligne de produits agricoles. DOB Equity y a injecté 10 millions $ conjointement avec d’autres investisseurs.

Chamberline Moko