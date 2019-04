Orange ouvre en Tunisie un centre d'innovation numérique qui couvre toute la région MENA

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms Orange inaugure, ce 25 avril 2019, à Tunis, son centre d’innovation numérique qui couvre toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Avec l’appui de l’Ecole du Code, Fablab Solidaire, Orange Fab et Orange Digital Venture Africa, il fournira aux jeunes et autres porteurs de projets TIC des formations sur le développement d’idées, l’investissement et le positionnement sur le marché. Le site leconomistemaghrebin.com précise que le centre fournira son expertise depuis l’idée de projet jusqu’au financement, la réalisation et le suivi.

Le centre abritera également un réseau dédié aux espaces technologiques spécialisés dans l’innovation et l’industrialisation numérique, selon africanmamanager.com. Il matérialise la volonté d’Orange de préparer les jeunes au futur marché de l’emploi et de renforcer l’initiative privée en encourageant l’entrepreneuriat technologique innovant.

C’est le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, qui procèdera à l’inauguration de cette infrastructure qui aura un impact sur l’écosystème de plusieurs pays. Il sera accompagné de Thierry Millet, directeur général d’Orange Tunisie, Alioune N’Diaye, le président-directeur général d’Orange Moyen-Orient et Afrique.