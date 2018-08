Nigeria : la société de capital-risque Microtraction réalise son cinquième investissement au sein de la start-up Thank U Cash

(Agence Ecofin) - La firme de capital-risque Microtraction a réalisé son cinquième investissement depuis son lancement en 2017, au sein de la start-up nigériane Thank U Cash.

Cette firme qui permet d’effectuer des achats en ligne et de recevoir par la suite une remise en argent liquide, a obtenu un financement dont le montant n’a pas été divulgué.

Les responsables de Microtraction ont justifié cet investissement par les perspectives de croissance de la start-up. « Dans le futur, nous voyons Thank U Cash évoluer tout en collaborant avec d'autres développeurs et sociétés. Thank U Cash pourraient utiliser les données de transaction des clients pour développer des solutions de crédit personnalisées à l’avenir », a fait savoir Yele Bademosi (photo), fondateur et associé de Microtraction.

Pour le seul mois d’août 2018, Microtraction a réalisé trois investissements au sein de startups au Nigéria. La société Wallet.ng qui facilite les transactions financières via le mobile, et la plateforme Allpro qui octroie de crédits en ligne, avaient bénéficié de capitaux de démarrage en milieu du mois d’août. Une semaine après, c’est au tour de Thank U Cash de bénéficier de ces financements.

Chamberline Moko