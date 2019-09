Nigeria : le SEFA subventionne la création du NEAF, un fonds d’investissement pour les énergies vertes hors réseau

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement vient d’allouer une subvention de 500 000 $ au Nigeria pour la mise en place du Nigeria Energy Access Fund (NEAF). Le financement qui sera alloué par le biais du Fonds pour une énergie durable en Afrique (SEFA) géré par la Banque, servira au développement et au lancement de ce nouveau fonds dédié à la mobilisation de financements au profit de projets d’énergies renouvelables.

Ces investissements mobilisés auprès de partenaires publics comme privés, seront stratégiquement orientés vers des projets de solutions énergétiques hors réseau ou de mini-réseau électrique. Ce fonds sera le premier de cette nature implanté dans le pays.

« Le Nigeria a besoin de technologies innovantes et sur-mesure pour fournir de l’énergie à ses citoyens dans le besoin, grâce à des solutions hors réseau. Cette subvention du SEFA aidera à la mise en place du NEAF, et à terme, à la mobilisation des financements nécessaires pour ce secteur », a affirmé Wale Shonibare, l’actuel vice-président de la BAD pour l’Electricité, l’Energie, le Changement climatique et la Croissance verte.

Rappelons qu’au Nigeria, plus de 100 millions de personnes n’ont actuellement pas accès à l’électricité. Le réseau électrique, malgré sa capacité installée de 12,9 GW, ne produit que 5,4 GW dont seulement 3,5 en moyenne sont distribués, en raison des limites du réseau de transmission électrique. Une situation qui conduit les populations à avoir massivement recours aux générateurs individuels à essence, avec lesquels ils génèrent pour leurs besoins, 43,2 GW d’électricité.

Gwladys Johnson Akinocho

