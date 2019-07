Burkina Faso : 40 millions € obtenus auprès de l’Allemagne pour les secteurs de l’électricité et de l’eau

(Agence Ecofin) - L’Allemagne a signé, lundi, avec le Burkina Faso un accord de financement d’une valeur de 39,5 millions €. Le financement sera consacré à trois projets, dont deux relatifs aux secteurs de l’électricité et de l’approvisionnement en eau potable.

Les projets électriques sont la construction d’une centrale photovoltaïque de 12 MW de capacité et de la ligne électrique de 225 kV qui la reliera au réseau électrique national. Un dispositif de stockage d’énergie de courte durée sera également implanté à Kodéni, une localité située au sud de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays.

En ce qui concerne l’hydraulique, les fonds soutiendront la phase deux du programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les petites et moyennes villes des régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.

Notons que le troisième volet concerné par ce soutien du partenaire allemand est celui de la gouvernance financière.

Gwladys Johnson Akinocho