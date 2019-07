(Agence Ecofin) - Au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) injectera 26,1 milliards de dirhams (2,7 milliards $) dans le secteur électrique au titre de son programme d’investissement 2019-2023.

Dans cette enveloppe, 8,6 milliards de dirhams (893 millions $) seront consacrés à la mise en place de nouvelles capacités de production électrique. Ils permettront la construction de 4 262 MW de nouvelles centrales constituées à hauteur de 99,5% d’énergies renouvelables. Il y aura entre autres, 1 656 MW de centrales éoliennes, 2 015 MW de centrales solaires, 220 MW de mini-barrages électriques, ainsi que la station de transfert d’énergie par pompage d’Abdelmoumen (350 MW) et la centrale thermique de Dakhla (22 MW).

8,7 milliards de dirhams (903 millions $) seront consacrés au développement du réseau électrique national. Dans le cadre de l’intégration régionale entamée par le pays, des lignes d’interconnexion électrique seront également mises en place afin de connecter le royaume au Portugal et à la Mauritanie entre autres.

Le programme d’électrification rurale bénéficiera d’un apport financier de 5,2 milliards de dirhams (540 millions $) pour étendre le réseau de distribution à 30 900 ménages répartis dans 1 270 villages et pour renforcer et améliorer les performances et la qualité des services déjà existants.

Gwladys Johnson Akinocho