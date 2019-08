Harriet Thompson : « la Grande-Bretagne porte un grand intérêt au secteur nigérian des TIC »

(Agence Ecofin) - La Grande-Bretagne voit dans le secteur nigérian des technologies de l’information et de la communication un atout de croissance économique qui sera bénéfique aux deux pays.

Selon Harriet Thompson, le Haut-commissaire adjoint de Grande-Bretagne à Lagos, c’est la raison pour laquelle son pays continuera d’investir dans le développement de l'espace technologique au Nigeria, à travers l’amélioration de l'accès des populations à Internet et aux services télécoms portés par le Digital Access Programme.

S’exprimant, le 20 août 2019, lors du Nigeria Innovation Summit 2019 qui s’est tenu sous le thème : « Accélérer la croissance économique du Nigeria par l'innovation », Harriet Thompson a indiqué que lorsqu’ Internet est accessible et abordable, l'esprit d'entreprise prospère, des emplois sont créés et les investissements augmentent.

En plus de l’amélioration de l’accès à Internet, elle a souligné que l’appui aux start-up technologiques se poursuivra également via le programme Go-Global qui permet à une jeune entreprise nigériane de côtoyer le secteur britannique de la technologie. Durant ce voyage, la jeune pousse a la possibilité de sécuriser des investissements, de jouir du mentorat et de la formation d’autres entreprises tech plus avancées.

Selon Harriet Thompson, l’édition 2020 du programme Go-Global a déjà été « approuvée et le processus de sélection des jeunes pousses qualifiées démarrera bientôt. L’appétit des entreprises britanniques pour les affaires en Afrique est plus grand que jamais ».

Umar Garba Danbatta, le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC), a affirmé que son pays est disposé à renforcer la collaboration et les partenariats nécessaires « pour faire des ambitions de développement par le haut débit du gouvernement une réalité ».