Tunisie: Abraaj Group prend une participation de 50% dans la clinique Internationale Hannibal

(Agence Ecofin) - La firme de private equity spécialisée dans les marchés émergents Abraaj Group, a pris une participation de 50% dans le capital de la clinique Internationale Hannibal (CIH), a rapporté le site d’information ilboursa, le 21 février.

L’investissement a été réalisé via North Africa Hospital Holdings Group, la plateforme d’investissement du groupe émirati dédiée à la gestion de groupes hospitaliers en Afrique du Nord.

Les parts acquis par Abraaj dans la clinique Internationale Hannibal étaient jusque-là détenues par le fonds de capital-investissement panafricain Africinvest et le PDG de la clinique privée Mohamed Zaguia.

Située au cœur du quartier d’affaires tunisois, Les Berges du Lac, la clinique Internationale Hannibal a démarré son activité en juin 2011. Cet établissement pluridisciplinaire compte 230 lits et 12 salles d'opérations. Il dispose également d’une unité complète d’explorations et de traitements externes (hôpital de jour) et d’un service d’urgences.

Abraaj Group est déjà présent dans le tour de table de deux cliniques privées tunisiennes: la polyclinique Ettaoufik et la clinique la Soukra. Le capital-investisseur affiche en effet l’ambition de répliquer le succès qu'il a rencontré en Egypte, où il a déjà consolidé quatre grands groupes hospitaliers autour de Cleopatra Hospital, en Tunisie. Il prévoit dans ce cadre renforcer son portefeuille d'une autre clinique, un processus au terme duquel sa filiale hospitalière locale sera introduite sur la Bourse de Tunis.

