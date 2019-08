Burkina Faso : le principal actionnaire d’Avesoro Resources veut prendre le contrôle total de la société

(Agence Ecofin) - Avesoro Resources, compagnie active sur l’or au Burkina Faso et au Liberia, a annoncé, mardi, qu’elle a reçu une proposition de rachat de la part de son actionnaire majoritaire Avesoro Jersey Limited (AJL). Ce dernier, qui détient actuellement une participation de 72,9%, veut acheter pour 1£ l’unité les actions qu’il ne possède pas encore dans la société.

Selon les détails avancés, AJL dispose déjà dans sa démarche du soutien d’autres actionnaires qui détiennent environ 12,9% de participation dans Avesoro Resources.

L’opération, si elle est acceptée, devrait être structurée comme un plan d’arrangement approuvé par le tribunal, en vertu des dispositions de la loi canadienne. Il faut noter que la compagnie est cotée à la bourse de Londres (le marché AIM) et à celle de Toronto (Canada).

Avesoro Resources opère au Burkina Faso sur la mine Youga et au Liberia sur la mine New Liberty. La compagnie traverse des difficultés sur ces deux opérations, depuis le début de l’année. Elle a déjà abaissé ses prévisions de production annuelle d’or à 180 000 – 200 000 onces, mais risque à nouveau de les réviser. Depuis la dernière estimation, elle a dû gérer à Youga des problèmes de sécurité qui ralentissent les activités, et à New Liberty, la saison des pluies et l’inondation qui en résulte, retardent les opérations.

Louis-Nino Kansoun

