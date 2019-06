Maroc: PSA inaugure une usine d’une capacité de production de 100 000 véhicules par an

(Agence Ecofin) - Le constructeur automobile français PSA a inauguré, le 20 juin, une usine d'une capacité de production de 100 000 véhicules par an au Maroc, en présence du roi Mohamed VI.

Située à Kénitra (environ 200 km au Sud du port de Tanger Med), cette nouvelle usine produit déjà depuis décembre dernier, les moteurs destinés à ces citadines également produites en Slovaquie. Elle produira bientôt les nouvelles 208, après des phases de tests ces dernières semaines.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre marocain de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné que «les infrastructures, l’usine de PSA et les usines de ses sous-traitants ont été réalisées dans les conditions convenues et les délais impartis», soit quatre ans après la signature de la convention stratégique, le 19 juin 2015, entre l’Etat marocain et le groupe PSA.

«Les résultats enregistrés à date grâce à l’implantation de PSA sont substantiels.», a ajouté le ministre, notant que les véhicules qui seront produits dans l’usine PSA bénéficieront d’un taux d’intégration de plus de 60%, que 27 nouvelles usines de 10 nationalités se sont déjà installées à Kénitra, et que le Centre de R&D de PSA emploie déjà 2 300 employés, dont 85% sont des ingénieurs.

Le vice-président exécutif de PSA pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, M. Jean-Christophe Quemard, a déclaré que «le Maroc est plus que jamais, au cœur de la stratégie de croissance du groupe PSA, qui figure aujourd’hui parmi les constructeurs automobiles les plus performants au monde».

Selon lui, la capacité de production sera progressivement augmentée à 200 000 véhicules par an avant 2023.

PSA qui fabrique des véhicules sous les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall devrait exporter la production de son usine marocaine vers 80 marchés. Le groupe, qui ambitionne de doubler le volume de ses ventes dans la zone Afrique et Moyen-Orient d'ici 2021, a été précédé au Maroc par son rival français Renault qui a ouvert en 2012, sa plus grande usine en Afrique sur la zone franche de Tanger pour un investissement de 1,1 milliard d'euros.

