Kenya : la start-up de logistique Sendy annonce une nouvelle levée de fonds pour financer son expansion en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Sendy, une start-up kényane qui propose des services de logistique en ligne a annoncé qu’elle lèvera des fonds avant la fin de l’année en cours pour financer son expansion en Afrique de l’Est.

Parmi les investisseurs qui mobiliseront des financements pour la start-up, l’on annonce le fonds de private equity néerlandais DOB Equity et l’opérateur de télécoms Safaricom.

« Nous ferons un tour d’investissement de la série B, espérons-le, avant la fin de l’année. Nous ne voulons pas être une petite entreprise familiale de logistique, nous voulons être une plate-forme technologique capable de résoudre les problèmes de logistique à travers le monde », a fait savoir Malaika Judd, co-fondateur de la start-up.

Lancée en 2014, Sendy est une plateforme de livraison qui met en relation des personnes souhaitant acheminer des colis et des documents avec des motocyclistes et des conducteurs de fourgonnettes. La start-up a levé 2 millions $ en 2017 pour accroitre ses services et renforcer son équipe.

Chamberline Moko