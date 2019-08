La Zambie appelle les entreprises sud-africaines à investir dans la province de Copperbelt

(Agence Ecofin) - La Zambie est en quête de plus d’investissements sud-africains dans la province de Copperbelt. A l’occasion d’un séminaire d’affaires entre les deux pays, la semaine passée, les autorités de la province ont exhorté les entreprises sud-africaines à investir dans la région, en mettant l’accent sur la création d’emplois, la valeur ajoutée et la diversification.

Selon le ministre de la province Japhen Mwakalombe (photo), en plus de l’exploitation minière à grande échelle, l’énergie et les infrastructures, la région minière offre un fort potentiel dans bien d’autres secteurs. Il a cité notamment la foresterie, l’agriculture, l’exploitation minière à petite échelle et le tourisme.

« En tant que pays, nous essayons de promouvoir les coentreprises comme moyens d’autonomiser notre population et vous êtes également libres de vous associer au gouvernement, par le biais de partenariats public-privé », a suggéré M. Mwakalombe, lors du séminaire, dans des propos relayés par Mining Weekly.

La province de Copperbelt est très riche en ressources minérales. Elle est le hub minier et industriel du pays et le premier contributeur au PIB à plus de 29 %.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

18/07/2019 - Zambie : la production de cuivre baisse de 4 % au premier semestre