Mali: vers l’ouverture de cases wi-fi pour les écoles maternelles et une université virtuelle

(Agence Ecofin) - Pour l’année 2019, l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (AGEFAU) a prévu la construction de cases wi-fi destinées aux écoles maternelles et fondamentales, ainsi que l’ouverture d’une université virtuelle. Ces projets, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré (photo), estime qu’ils contribueront à combattre « l’analphabétisme informatique » dès le bas-âge et favoriser la formation à distance, grâce à l’accès aux contenus pédagogiques de qualité, qui relèvera les compétences des ressources humaines du pays.

L’Agence va aussi poursuivre ses missions d’amélioration de l’accès des populations aux technologies de l’information et de la communication, à travers l’implantation des centres d’accès universel aux TIC et des pôles de développement numériques. Testées avec succès en 2018 dans les localités de Koulikoro, Sikasso et Ségou, ces infrastructures seront déployées à travers le pays, particulièrement dans les zones rurales.

Sur le volet télécommunications, l’Agence se concentrera aussi sur l’amélioration de la couverture du pays en réseau mobile, à travers la mise en place des dispositifs techniques permettant d’assurer les services voix et Internet, notamment dans les agglomérations à forte densité humaine et dans les localités confrontées à un déficit en termes de couverture téléphonique.

Toutes ces réalisations, l’AGEFAU compte les mener à bien grâce à un budget prévisionnel d’environ 21,8 milliards FCFA. En recul de 13% par rapport au budget de 2018, qui s’élevait à 24,977 milliards FCFA. Le montant a été dévoilé, le 15 mars 2019, par le ministre Arouna Modibo Touré, qui présidait la troisième session du conseil d’administration de l’AGEFAU.