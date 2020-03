Burkina Faso : un fonds appuyé par l’ONU offre un appui technique et financier aux entreprises d’off-grid solaire

(Agence Ecofin) - Le Fonds des Énergies Renouvelables pour la Résilience du Burkina Faso (FERR-BF) propose une assistance technique et financière aux compagnies intéressées par la fourniture des systèmes photovoltaïques de petite taille et de modes de cuisson écologiques. Le FERR-BF est un fonds administré par le Fonds des Nations unies pour le développement du capital (UNCDF) et financé par le gouvernement du Luxembourg.

Il a lancé un appel à projet en direction des startups et des entreprises du secteur, enregistrées et opérant au Burkina Faso. Les entités intéressées ont jusqu’au 17 avril prochain pour faire parvenir leurs propositions. Les startups retenues seront suivies dans le cadre d’un programme d’incubation. Les entreprises plus expérimentées bénéficieront d’un mix d’appui technique, de subventions et de prêts.

Sur le plan financier, le fonds fournira entre 50 000 et 200 000 $ aux structures qui auront été sélectionnées pour bénéficier de cet appui. Il a également précisé qu’une préférence sera donnée aux entreprises qui proposent des plans de financement, des systèmes de pay-as-you go, ou des plateformes de paiement digital à leur client.

Le Burkina Faso dépend principalement des ressources fossiles pour sa fourniture en électricité. Il a actuellement un taux d’électrification de 20 % et s’est donné pour objectif d’atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici 2025.

Gwladys Johnson Akinocho

