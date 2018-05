Powermalta apportera son soutien financier au Congo dans huit projets TIC à grand impact social  

(Agence Ecofin) - Au mois de juin 2018, le consortium sud-africain Powermalta composé des sociétés Altron pour l’Afrique, Altech Radio Holdings, Power Malta et Altech UEC; signera un mémorandum d’entente avec la République du Congo pour financer huit projets TIC à grand impact social.

Cet accord de collaboration, qui contribuera au développement de l’économie numérique dans le pays, est le fruit de la mission de prospection effectuée par Powermalta au Congo, du 12 au 16 mars 2018.

Selon les termes du mémorandum, Powermalta financera entre autres les ambitions de Congo Telecom en matière de déploiement du réseau national de fibre optique à travers le pays, l’entrée de l’opérateur historique dans la 4G, la fourniture au public de Smartphones et d’appareils télécoms aux couleurs de la société télécoms publique.

Ces opérations contribueront non seulement à améliorer l’accès des populations aux services télécoms à haut débit, mais renforceront également le pouvoir concurrentiel de Congo Telecom sur le marché national.

Dans les zones rurales et urbaines, Powermalta envisage de déployer des lampadaires et solaires couplés à des bornes Wi-fi, qui fourniront de l’éclairage public et de la connectivité Internet aux populations.

Le consortium, en collaboration avec la poste sud-africaine, voudrait aussi fournir un réseau numérique à la Poste congolaise pour une gestion efficace de ses services et l’introduction sur le marché de produits innovants.

A travers cet investissement dans la connectivité et l’accès des populations aux services télécoms de qualité, le consortium Powermalta pose également les bases indispensables à l’expression de son expertise dans le développement de villes intelligentes au Congo et la fourniture de solutions d'e-gouvernance.