Afrique du Sud : Omnia Holdings reçoit le soutien de 6 gestionnaires de fonds pour son augmentation de capital

(Agence Ecofin) - Un groupe de six gestionnaires d'actifs a marqué son accord pour soutenir l'augmentation de capital envisagée par Omnia Holdings Limited, une entreprise du Johannesburg Stock Exchange (marché financier sud-africain), spécialisée dans la production d'engrais et autres fertilisants. Ces investisseurs sont Allan Gray, Coronation Asset Management, Foord Asset Management, Kagiso Asset Management, Old Mutual Investment Group et Prudential.

Ils ont accepté de souscrire à une augmentation de capital de 2 milliards de rands (130,7 millions $), qui sera réalisée via l'émission de 100 millions de nouvelles actions, d'une valeur de 20 rands chacune. L'opération a pour objectif déclaré de réduire l'endettement de l'entreprise qui, lors de son dernier exercice annuel achevé le 31 mars 2019 dernier, a déclaré son premier résultat net négatif depuis 2014.

Cette initiative fait peur aux petits investisseurs de détail qui craignent d'avoir une dilution de leur participation. En effet, la valeur de l'augmentation de capital envisagée est proche de celle du capital de l'entreprise (2,4 milliards de rands). Dans ce contexte, la participation des actionnaires qui n'auront pas souscrit à l'opération risque d'être affaiblie. Mais aussi, la Public Investment Corporation, premier actionnaire de l'entreprise avec 9,7% des parts, pourrait perdre sa place si elle ne souscrivait pas.

Le marché financier de Johannesburg semble s'être calmé depuis le jour d'annonce de l'information, lundi 11 août dernier. L’action Omnia a aligné trois journées consécutives de hausse depuis lors. Au total, le titre a affiché une progression de 10,69% sur les 30 derniers jours. L'évolution de l'augmentation de capital est à suivre.

Idriss Linge