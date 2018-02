L’américain Capria Network prévoit de lever 200 millions $ en 2018 pour investir en Asie, en Amérique et en Afrique

(Agence Ecofin) - Capria Network, une société d’investissement internationale regroupant un réseau de gestionnaires de fonds présents dans les 5 continents, a annoncé un projet visant à mobiliser 200 millions $ d’ici décembre 2018 pour soutenir le deuxième stade de croissance pour des fonds situés dans des pays émergents.

Une première tranche de 100 millions $ est attendue avant la fin juin 2018, pour investir dans les fonds partenaires de la firme. « Le réseau Capria Network vise à créer un impact durable en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Pour cela, nous allons soutenir nos intermédiaires locaux qui investissent dans des entreprises en répondant directement aux besoins et aux opportunités de leurs marchés » a déclaré Will Poole (photo), co-fondateur et associé de Capria Network.

Des précisions n’ont pas été apportées sur l’autre partie des ressources à mobiliser, mais la firme envisage obtenir plus de 500 millions $ de financements d’ici 2021. Ils seront orientés sur des projets dans les domaines de la santé, l’éducation, l’énergie et les services financiers, des secteurs qui ont besoin de consolidation en Afrique.

Chamberline Moko